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Украинские военные уничтожили еще 400 оккупантов и десятки единиц бронетехники – сводка

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 09:56
Украинские военные уничтожили еще 400 оккупантов и десятки единиц бронетехники – сводка - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины уничтожили 400 российских военных за сутки. Армия РФ утратила 28 300 человек в полномасштабной войне, говорится в сводке потерь от Генштаба ВСУ.

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Вчера оккупанты понесли наибольшие потери на Криворожском, Запорожском и Славянском направлениях. С 24 февраля по 18 мая армия России утратила в Украине:

личного состава – около 28 300 (+400) человек ликвидировано;

танков ‒ 1251 (+16);

боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34);

артиллерийских систем ‒ 586 (+8);

РСЗО – 199 (+1);

средств ПВО – 91 (+1);

самолетов – 202 (+1);

вертолетов – 167 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5);

крылатых ракет – 102 (+5);

кораблей/катеров – 13 (0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28);

спецтехники – 43 (0).

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Марк Сировой
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ВСУ убитые потери армия рф генштаб войска россии
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