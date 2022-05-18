Украинские военные уничтожили еще 400 оккупантов и десятки единиц бронетехники – сводка
Силы обороны Украины уничтожили 400 российских военных за сутки. Армия РФ утратила 28 300 человек в полномасштабной войне, говорится в сводке потерь от Генштаба ВСУ.
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Вчера оккупанты понесли наибольшие потери на Криворожском, Запорожском и Славянском направлениях. С 24 февраля по 18 мая армия России утратила в Украине:
личного состава – около 28 300 (+400) человек ликвидировано;
танков ‒ 1251 (+16);
боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34);
артиллерийских систем ‒ 586 (+8);
РСЗО – 199 (+1);
средств ПВО – 91 (+1);
самолетов – 202 (+1);
вертолетов – 167 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5);
крылатых ракет – 102 (+5);
кораблей/катеров – 13 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28);
спецтехники – 43 (0).
- 17 мая советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что войска РФ постепенно начали переходить к обороне по всему участку, от Херсона до Харькова.
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