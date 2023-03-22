Украинские военные в США быстро осваивают Patriot и предпочитают суп – Politico
Военные из Украины "сверхбыстро" осваивают современные системы вооружений и проявляют непривычный для американцев "супоцентризм", пишет Politico.
В репортаже о группе из 65 украинцев и украинок, которые осваивают системы ПРО Patriot в Форт-Силл (штат Оклахома), говорится, что прогнозы Пентагона о "многомесячном" обучении экипажей пришлось сократить, поскольку украинские военные осваивают технику "значительно быстрее" благодаря тому, что имеют реальный боевой опыт.
"Украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся... Благодаря их обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту работы в зоне боевых действий им было легче — хотя это никогда не бывает легко — освоить систему Patriot", – утверждает бригадный генерал Шейн Морган.
Генерал также сказал, что украинские военные "лучшие из лучших в том, как обеспечивают противовоздушую оборону Украины".
Издание цитирует старшего офицера Форт-Силл, который отмечает, что украинцы "быстро прошли курс и в какой-то момент смогли предложить свои собственные сценарии, основанные на известной им тактике россиян".
Администрация Форт-Силл также отдельно отметила "супоцентризм" украинцев – по их просьбе столовая базы увеличила выбор супов для питания военных.
"Они любят суп. Они очень, знаете ли, супоцентричны", – сказал журналистам высокопоставленный чиновник Форт-Силл.
- 21 марта в Пентагоне сообщили, что системы ПРО Patriot будут развернуты в Украине быстрее, чем первоначально планировалось.
- Также США видят возможность ускорить поставки танков Abrams Украине и уже работают над этим.
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