Украинские военные в США быстро осваивают Patriot и предпочитают суп – Politico

Военные из Украины "сверхбыстро" осваивают современные системы вооружений и проявляют непривычный для американцев "супоцентризм", пишет Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В репортаже о группе из 65 украинцев и украинок, которые осваивают системы ПРО Patriot в Форт-Силл (штат Оклахома), говорится, что прогнозы Пентагона о "многомесячном" обучении экипажей пришлось сократить, поскольку украинские военные осваивают технику "значительно быстрее" благодаря тому, что имеют реальный боевой опыт.

"Украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся... Благодаря их обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту работы в зоне боевых действий им было легче — хотя это никогда не бывает легко — освоить систему Patriot", – утверждает бригадный генерал Шейн Морган.

Генерал также сказал, что украинские военные "лучшие из лучших в том, как обеспечивают противовоздушую оборону Украины".

Издание цитирует старшего офицера Форт-Силл, который отмечает, что украинцы "быстро прошли курс и в какой-то момент смогли предложить свои собственные сценарии, основанные на известной им тактике россиян".

Администрация Форт-Силл также отдельно отметила "супоцентризм" украинцев – по их просьбе столовая базы увеличила выбор супов для питания военных.

"Они любят суп. Они очень, знаете ли, супоцентричны", – сказал журналистам высокопоставленный чиновник Форт-Силл.

21 марта в Пентагоне сообщили, что системы ПРО Patriot будут развернуты в Украине быстрее, чем первоначально планировалось.

Также США видят возможность ускорить поставки танков Abrams Украине и уже работают над этим.

Читайте также: Разбор | США дают Украине Patriot: чем особенны эти ЗРК и как помогут в войне с Россией

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.