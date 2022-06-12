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Украинские войска возобновили контрнаступление к северо-западу от Херсона – карты ISW

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 03:34
Украинские войска возобновили контрнаступление к северо-западу от Херсона – карты ISW - Фото
Карта ISW

11 июня украинские войска, вероятно, возобновили контрнаступление к северо-западу от Херсона, южнее их предыдущих операций. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 11 июня.

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Украинские войска ведут контрнаступление в направлениях Киселевки, Солдатского и Александровки, в пределах 40 км от Херсона.

Украинские войска возобновили контрнаступление к северо-западу от Херсона – карты ISW

Украинские войска возобновили контрнаступление к северо-западу от Херсона – карты ISW

ВСУ освободили Таврийское, примерно в 39 км к северо-западу от Херсона. 

В случае успешного контрнаступления на Киселевку украинские войска окажутся в 15 км к северу от северной границы Херсона.

Украинские войска возобновили контрнаступление к северо-западу от Херсона – карты ISW
  • 11 июня горсовет Херсона сообщил, что ВСУ продолжают вести контрнаступление в Херсонской области на направлениях трех поселков.

Читайте также: Украинские военные освободили село Таврийское в Херсонской области – Зеленский

Наталия Медведева
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Херсон Херсонская область isw
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