Украинские войска возобновили контрнаступление к северо-западу от Херсона – карты ISW
12.06.2022, 03:34
Карта ISW
11 июня украинские войска, вероятно, возобновили контрнаступление к северо-западу от Херсона, южнее их предыдущих операций. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 11 июня.
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Украинские войска ведут контрнаступление в направлениях Киселевки, Солдатского и Александровки, в пределах 40 км от Херсона.
ВСУ освободили Таврийское, примерно в 39 км к северо-западу от Херсона.
В случае успешного контрнаступления на Киселевку украинские войска окажутся в 15 км к северу от северной границы Херсона.
- 11 июня горсовет Херсона сообщил, что ВСУ продолжают вести контрнаступление в Херсонской области на направлениях трех поселков.
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