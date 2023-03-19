UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские войска за день уничтожили 21 танк и 23 бронированных машин: потери оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 08:23
Украинские войска за день уничтожили 21 танк и 23 бронированных машин: потери оккупантов - Фото
Российский сухпай (Фото: Pexels)

Армия России в течение 18 марта потеряла в Украине около 710 военных, 21 танк, 23 бронированных машины и восемь артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 165 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 164 910 (+710) человек ликвидировано,
→ танков – 3532 (+21),
→ боевых бронированных машин – 6853 (+23),
→ артиллерийских систем – 2568 (+8),
→ РСЗО – 507 (+1),
→ средств ПВО – 268 (+3),
→ самолетов – 305 (0),
→ вертолетов – 290 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (0),
→ крылатых ракет – 907 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5408 (+4),
→ спецтехники – 262 (+3).

Украинские войска за день уничтожили 21 танк и 23 бронированных машин: потери оккупантов

Читайте также: Армия России в ужасном состоянии, наступление ВСУ может начаться в апреле – The Economist

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 