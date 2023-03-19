Украинские войска за день уничтожили 21 танк и 23 бронированных машин: потери оккупантов

Армия России в течение 18 марта потеряла в Украине около 710 военных, 21 танк, 23 бронированных машины и восемь артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 165 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 164 910 (+710) человек ликвидировано,

→ танков – 3532 (+21),

→ боевых бронированных машин – 6853 (+23),

→ артиллерийских систем – 2568 (+8),

→ РСЗО – 507 (+1),

→ средств ПВО – 268 (+3),

→ самолетов – 305 (0),

→ вертолетов – 290 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (0),

→ крылатых ракет – 907 (0),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 5408 (+4),

→ спецтехники – 262 (+3).

По данным источника в НАТО, Россия сейчас теряет в Украине до 1500 человек в день во время наступлений, преимущественно под Бахмутом.

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Андрій Водяний

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