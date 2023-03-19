Украинские войска за день уничтожили 21 танк и 23 бронированных машин: потери оккупантов
Армия России в течение 18 марта потеряла в Украине около 710 военных, 21 танк, 23 бронированных машины и восемь артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 165 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 164 910 (+710) человек ликвидировано,
→ танков – 3532 (+21),
→ боевых бронированных машин – 6853 (+23),
→ артиллерийских систем – 2568 (+8),
→ РСЗО – 507 (+1),
→ средств ПВО – 268 (+3),
→ самолетов – 305 (0),
→ вертолетов – 290 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (0),
→ крылатых ракет – 907 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5408 (+4),
→ спецтехники – 262 (+3).
- По данным источника в НАТО, Россия сейчас теряет в Украине до 1500 человек в день во время наступлений, преимущественно под Бахмутом.
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