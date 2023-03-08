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Армия России в ужасном состоянии, наступление ВСУ может начаться в апреле — The Economist

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 12:20
Армия России в ужасном состоянии, наступление ВСУ может начаться в апреле — The Economist - Фото
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото: ОП)

Ожидаемое контрнаступление Вооруженных Сил Украины может начаться в апреле, Запад понял, что ему не нужна затяжная война. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на собственные источники.

В материале говорится, что когда все внимание приковано к сражению за Бахмут, вскоре начнется ожидаемое контрнаступление ВСУ, которое прогнозируется на апрель. 
Отмечается, что в декабре 2022 года США и Великобритания поняли — затяжная война не в интересах Запада, а Россия оказалась слабее, чем считалось ранее. 

По словам неназванного западного чиновника, зимой было настроение изменить ситуацию — поворотный момент наступил 20 января, когда союзники согласились вооружить Украину боекомплектом, превышающим объем дивизии, с целью иметь большую его часть к концу марта.

Издание пишет, что российская армия находится в ужасном состоянии, и если после возможного захвата Бахмута решит продолжить наступление в Донецкой области, то ей придется еще более истощать свои "скудные" резервы.

Журналисты заявляют, что со временем россияне могут начать стягивать подразделения из других частей фронта, создавая бреши, которыми сможет воспользоваться Украина, а ее союзники внимательно следят за слабыми местами РФ. 

Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist

Дмитро Гриниченко
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армия России война наступление бахмут
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