Армия России в ужасном состоянии, наступление ВСУ может начаться в апреле — The Economist
Ожидаемое контрнаступление Вооруженных Сил Украины может начаться в апреле, Запад понял, что ему не нужна затяжная война. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на собственные источники.
По словам неназванного западного чиновника, зимой было настроение изменить ситуацию — поворотный момент наступил 20 января, когда союзники согласились вооружить Украину боекомплектом, превышающим объем дивизии, с целью иметь большую его часть к концу марта.
Издание пишет, что российская армия находится в ужасном состоянии, и если после возможного захвата Бахмута решит продолжить наступление в Донецкой области, то ей придется еще более истощать свои "скудные" резервы.
Журналисты заявляют, что со временем россияне могут начать стягивать подразделения из других частей фронта, создавая бреши, которыми сможет воспользоваться Украина, а ее союзники внимательно следят за слабыми местами РФ.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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