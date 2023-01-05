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Украинские защитники сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 19:32
Украинские защитники сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 оккупантов - Фото
Скриншот с видео

Украинские защитники сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 российских оккупантов. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также три удара по позициям его зенитных ракетных комплексов.

"В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8", – говорится в сообщении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины произвели огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

  • Вчера, 4 января, ВСУ также сбили Су-25 россиян.

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Вадим Ребрина
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ВСУ война генштаб ми-8 су-25
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