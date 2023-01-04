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Восточный фронт. ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и ударный вертолет Ка-52

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 23:18
Восточный фронт. ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и ударный вертолет Ка-52 - Фото
Су-25 (Иллюстративное фото - ЕРА)

Сегодня украинские защитники уничтожили один российский штурмовик Су-25, один вертолет "Аллигатор" и один беспилотник. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По данным Воздушных сил, 4 января с 11:00 до 16:00 на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил были уничтожены российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022-го по 4 января 2023 года потери армии РФ в войне против Украины составили около 108 910 военных убитыми, 283 самолета, 270 вертолетов, а также тысячи танков, бронемашин и другой техники.

Читайте также: "Пока мы можем уничтожать их только на аэродромах". Пилот сказал, чего не хватает ВС ВСУ

Оксана Житнюк
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