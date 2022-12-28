Пока мы можем уничтожать их только на аэродромах. Пилот сказал, чего не хватает ВС ВСУ

Российские бомбардировщики пока можно уничтожать только на аэродромах оккупантов. На 100% раскрыть потенциал украинской военной авиации помогут истребители западного типа. Об этом в интервью Украинской правде сказал 28-летний пилот Вадим Ворошилов.

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На вопрос, об уничтожении какой авиации врага он мечтает, пилот ответил: "Могу перечислить три (улыбается): Ту-95, Ту-160, Ту-22М3".

По его словам, это именно те цели, которые представляют угрозу украинским городам и мирному населению, но они не заходят в зону поражения тактических воздушных судов ВС ВСУ.

"На данный момент вижу возможность их уничтожения только когда они находятся на аэродромах (улыбается). Пока только такой путь", – сказал военный.

Вместе с тем он напомнил, что есть еще ударная авиация врага, работающая над временно оккупированными территориями. По словам пилота, если бы у Украины была техническая возможность, враг был бы "парализован" в украинском воздухе.

"Раскрыть наш потенциал на все 100% помогут истребители западного типа", – сказал Ворошилов. По его убеждению, это должны быть именно F-16.

"Нам нужен массовый самолет, который есть в мире. Мы, конечно, можем рассматривать различные типы, например, Gripen, Eurofighter. Они более устойчивы к нашей аэродромной инфраструктуре, но при этом не массовые", – сказал пилот.

Он объяснил, что поскольку F-16 – один из самых массовых самолетов своего класса в мире, Украина может их обслуживать.

"Если рассматривать время уже после победы, то есть из чего выбирать. Конечно, есть самолеты, которые, я бы сказал, почти доведены до идеала в плане боевых способностей. Это – F-22, F-35. Но на данный момент очень улучшит ситуацию и поможет нашим силам обороны в комплексе именно F-16", – убежден военный.

Впервые взрывы на российских аэродромах в Энгельсе и Рязани прогремели 5 декабря. Тогда были повреждены стратегические бомбардировщики армии РФ и погибли несколько военных.

Утром 26 декабря в районе аэродрома в Энгельсе снова прогремели взрывы. РосСМИ сообщали о пожаре площадью 120 кв. м, трех погибших и четырех госпитализированных.

Минобороны РФ утверждало, что российские военные сбили беспилотник возле аэродрома в Энгельсе, но при этом признало гибель троих российских военных.

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Вадим Ребрина

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