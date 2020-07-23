Украинский дипломат Кислица стал вице-главой одного из главных органов ООН

Сергей Кислица будет вице-главой ЭКОСОС ООН с 2020 по 2021 год

Постпреда Украины в ООН Сергея Кислицу избрали вице-главой Экономического и социального совета Организации. Об этом сообщает в Facebook представительство Украины при ООН.

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Дипломат будет занимать эту должность в 2020-2021 годах.

"На фоне распространения пандемии COVID-19 моим основным приоритетом на должности вице-председателя станет активизация оперативной деятельности ЭКОСОС с целью оказания поддержки пострадавшим странам", - сказал он, комментируя назначение.

По его словам, речь идет как о проектах помощи в борьбе с распространением патогена, так и о пост-кризисном экономическом восстановлении.

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СПРАВКА. ЭКОСОС - один из уставных органов ООН, который отвечает за координацию экономической и социальной политики ООН. В его состав входят 54 государства, в т.ч. и Украина. В Бюро ЭКОСОС европейский регион, помимо Украины, будет представлять Швейцария, а председательствовать – Пакистан.

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Марк Сировой

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