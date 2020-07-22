Главный судебный орган Организации Объединенных Наций продлил срок подачи ответа РФ Украине до первых дней апреля-2021. Россия же просила плюс год

Международный суд ООН дал России дополнительные четыре месяца на подготовку юридического ответа на аргументы Украины по искам за агрессию на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Приказ о продлении срока подачи контрмеморандума России с 8 декабря 2020 года до 8 апреля 2021-го издан еще 13 июля.

В документе уточнено, что 8 июня защита РФ попросила продлить срок подачи российского ответа на 12 месяцев. Аргументация представителя страны-оккупанта следующая: в Европе были введены ограничения из-за коронавируса, которые "привели к продолжающимся сложностям и связанным с ними задержкам в подготовке" документации.

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Между тем, 22 июня украинская сторона заявила, что правительство против какой-либо пролонгации срока для РФ, и запрос последней на годичный срок никак не может быть оправдан коронавирусными ограничениями. Украинские власти подчеркнули: отсрочка может нанести стране серьезный ущерб и необоснованно затянет вынесение вердикта судом.

16 января 2017-го Украина подала в Суд ООН иск против РФ: добивается признания того, что РФ в рамках гибридной войны нарушила две конвенции - по борьбе с финансированием терроризма (касается Донбасса) и ликвидации расовой дискриминации и (Крым) .

гибридной войны В июле 2019-го куратор исков Украины против России Елена Зеркаль заявляла, что суды вроде "Украина vs РФ" - это своего рода юридические Сталинградские битвы, которые дают стратегическое преимущество стороне, которая выиграет.

Зеркаль заявляла, что суды вроде "Украина vs РФ" - это своего рода юридические Сталинградские битвы, которые дают стратегическое преимущество стороне, которая выиграет. В ноябре того же года Суд ООН признал свою юрисдикцию в деле - и перешел к рассмотрению его по существу.

Примерно тогда же Зеркаль, на то время замглавы МИД, уволилась из ведомства.

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Евгений Пилипенко

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