В МИД рассказали, сколько потратили на суды против РФ в 2019 году

Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)

В 2019 году Украина потратила около $6 млн на дела против России в международных судах. Об этом она рассказала вчера на брифинге. Об этом замминистра иностранных дел Елена Зеркаль заявила вчера на брифинге.

Она подчеркнула, что расходы зависят от интенсивности судебных разбирательств.

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"В этом году у нас была подготовка нашего искового заявления по делу об иммунитете военных кораблей, слушания в Гамбурге. Затем - два раунда слушаний в Гааге по юрисдикции по делу, в котором сейчас принято решение. Еще - по делу, которое касается прав Украины как прибрежного государства. Действительно, в этом году у нас сумма (судебных расходов, - ред.) $6 млн", - рассказала она.

Зеркаль считает: в следующем году сума должна быть меньше, поскольку и "работы будет меньше".

8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию в деле Украины против России о нарушении РФ международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и перейдет к рассмотрению дела по существу.

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