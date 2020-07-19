Неравенство растет. Состояние 26 человек равно доходам половины людей мира – ООН

Пандемия коронавируса усилила социальный и экономический дисбаланс в мире, считает генсек ООН Гутерриш

Около 70% людей в мире живут в состоянии растущего неравенства, 26 богатейших людей мира обладают совокупным состоянием, которое эквивалентно доходам половины населения Земли. Об этом сообщил во время лекции генсек ООН Антониу Гутерриш, передает пресс-служба Организации.

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По словам генсека, пандемия коронавируса усугубила проблемы экономического и социального дисбаланса на планете.

COVID-19, "словно рентгеновский луч показал переломы в хрупком скелете общества", развенчал ложь, что свободная рыночная экономика способна обеспечить здравоохранение для всех; заблуждение, что мы живем в мире без расизма; и миф о том, что все мы "находимся в одной лодке", поскольку кто-то плывет "на супер-яхте", а кто-то – довольствуется "обломками", считает генсек.

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"Микроскопический вирус фактически поставил нас на колени. Пандемия ясно продемонстрировала хрупкость мира. Кризис выявил риски, которые мы игнорировали на протяжении десятилетий: неадекватный уровень развития систем здравоохранения разных стран; пробелы в социальной защите; структурное неравенство; ухудшение состояния окружающей среды; климатический кризис. Целые регионы, добившиеся заметного прогресса в искоренении нищеты и сокращении неравенства, за считанные месяцы были отброшены назад на многие годы", - сказал он.

Гуттериш привел данные, что в период с 1980 по 2016 год на 1% самых богатых людей мира приходилось 27% общего совокупного роста доходов. В развитых странах более 50% людей в возрасте от 20 лет имели высшее образование, в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала – 3%.

"Еще больше ужасает вот такой факт. Около 17% детей, родившихся двадцать лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли", - сказал он.

Гутерриш отмечает, что продовольствие, здравоохранение, водоснабжение, адекватные социально-гигиенические условия, образование, достойная работа и социальное обеспечение являются "врожденным правом каждого человека". Это не должно быть товарами для продажи тем, кто может себе все это позволить, считает генсек.

В конце мая в ООН отмечали, что из-за пандемии коронавируса впервые за 30 лет снижается развитие человеческого потенциала

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Марк Сировой

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