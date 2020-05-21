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Тройной удар COVID-19. Развитие человечества снижается впервые за 30 лет - ООН

Тройной удар COVID-19. Развитие человечества снижается впервые за 30 лет - ООН - Фото
Нью-Йорк во время вспышки коронавируса (Фото: ЕРА)
21.05.2020, 08:25

В ООН отмечают, что пандемия коронавируса ударила по трем показателям развития человеческого потенциала: образованию, здравоохранению, уровню жизни

Развитие человеческого потенциала снижается впервые с 1990 году из-за того, что пандемия коронавируса COVID-19 нанесла удар сразу по трем ключевым показателям: всемирному здравоохранению, образованию и уровню жизни. Об этом говорится в докладе Программы развития ООН.

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"За последние 30 лет в мире произошло много кризисов, включая Глобальный финансовый кризис 2007–2009 годов. Каждый из них сильно ударил по человеческому развитию, но, в целом, выгоды от развития накапливались во всем мире в годовом исчислении. COVID-19 с его тройным ударом по здравоохранению, образованию и доходам - ​​может изменить эту тенденцию", - сказал администратор ПРООН Ахим Стайнер.

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Спад в основных областях человеческого развития ощущается в большинстве стран - богатых и бедных - в каждом регионе, отмечают в ООН. Однако в организации ожидают роста неравенства между разными странами.

В докладе прогнозируется, что снижение темпов развития человеческого потенциала будет намного выше в развивающихся странах, которые в меньшей степени способны справиться с социально-экономическими последствиями пандемии.

В качестве примера в ООН подчеркивают, что из-за закрытия школ в развивающихся странах не учатся около 86% детей младшего школьного возраста, в то время как в финансово благополучных – 20%. Общемировой показатель – примерно 60%.

Эту ситуацию можно исправить, обеспечив население "новыми потребностями 21-го века", такими как доступ к Интернету, считают в ООН.

В целом, ПРООН рекомендует пять шагов, чтобы изменить тенденцию: защитить системы здравоохранения; усилить соцзащиту; защитить рабочие места, малого и среднего бизнеса, работников неформального сектора; заставить макроэкономическую политику работать на всех; содействовать миру, благому управлению и доверию для создания социальной сплоченности.

  • В середине апреля неделе Всемирная продовольственная программа ООН предупреждала: пандемия коронавируса может вызвать распространение голода в мире - и в 55 странах, возможно, придется выбирать от чего спасать людей: от COVID-19 или голода.
  • В мае ООН предупреждал о глобальном кризисе психических заболеваний, который может вызвать пандемия.

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Коронавирус. Более пяти миллионов человек заболели COVID-19 – динамика пандемии

Марк Сировой
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