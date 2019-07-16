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16.07.2019, 11:40

Украинский канал анонсировал новый телемост

Украинский канал анонсировал новый телемост - Фото
Фото - https://twitter.com/24tvua

Телемост пройдет 17 июля, диалог в прямом эфире будет длиться два часа

24 канал анонсировал телемост с грузинским телеканалом Рустави-2. Анонс был опубликован на Twitter 24 канала.

"Телемост между 24 каналом и грузинским Рустави-2 начнется в среду, 17 июля в 19:00. Диалог в прямом эфире будет длиться два часа", - говорится в сообщении.

7 июля украинский телеканал NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

8 июля NewsOne отказался от проведения телемарафона с российским пропагандистским каналом Россия 1. Украинский телеканал аргументировал отмену телемоста, поступавшими "прямыми угрозами физической расправы в отношении журналистов и их близких".

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Теги: Грузия, телемост, рустави-2
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