Украинский легион в Польше есть только на бумаге: еще ни учений, ни набора – Gazeta Prawna

Причины, по которым украинская сторона еще не начала рекрутинг мужчин, неизвестны

ВСУ (Фото: Генштаб)

Украинский легион в Польше до сих пор не начал военную подготовку украинцев, проживающих за границей, но желающих служить. Через два месяца после объявления о создании рекрутинг еще не начался, сообщает Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на ответы из разных ведомств.

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По информации издания, подготовка добровольцев должна была начаться 1 августа, отвечать за это должно было бы Войско Польское. Но украинская сторона еще не начала рекрутинг мужчин – на официальных сайтах посольства и консульств нет никакой информации.

11 июля министр иностранных дел Радослав Сикорский на общественном форуме НАТО в Вашингтоне заявил, что несколько тысяч украинцев по всей Европе желают вступить в Легион и уже зарегистрировались. Однако, как сообщают польские СМИ, "министра ввели в заблуждение" и об официальной регистрации тогда речь не шла.

"Мы были готовы начать тренировку 1 августа. Мы поддерживаем эту готовность", – сказал замминистра обороны Польши Павел Залевский.

В конце июля бывший посол Украины в Польше, а ныне посол Украины в Чехии заявлял, что для начала рекрутинга нужно подписать техническое соглашение. В этом документе должны быть расписаны обязанности и роли сторон. Документ уже был подписан, по информации польской газеты, но пока дальше бумаг дело не продвинулось.

Gazeta Prawna направила запросы в Министерство иностранных дел и Минобороны Польши, а также в Минобороны Украины. В МИД ответили, что этот вопрос на контроле Минобороны, а в оборонном ведомстве ответили, что рекрутингом занимается украинская сторона.

Тем временем в украинском Минобороны, на момент выхода публикации, не дали никакого ответа.

О создании Украинского легиона 8 июля объявил президент Владимир Зеленский во время встречи в Польше с премьер-министром Дональдом Туском. Через несколько дней СМИ сообщили о "несколько тысячах мужчин", которые хотят присоединиться.

25 июля глава МИД Польши заявил, что страна может создать условия для возвращения украинских мужчин в Украину.

30 июля российские пропагандисты заявили, что Молдова якобы может выдать Украине военнообязанных мужчин. 2 августа премьер страны Дорин Речан прокомментировал это заявление и добавил, что страна будет соблюдать международные правила и права человека.

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