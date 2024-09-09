Український легіон у Польщі є лише на папері: поки ні навчань, ні набору – Gazeta Prawna

Причини, з яких українська сторона ще не почала рекрутинг чоловіків, невідомі

ЗСУ (Фото: Генштаб)

Український легіон у Польщі досі не почав військовий вишкіл українців, які проживають за кордоном, але хочуть служити. Через два місяці після оголошення про створення рекрутинг ще не почався, повідомляє Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на відповіді з різних відомств.

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За інформацією видання, підготовка добровольців мала б початися 1 серпня, відповідати за це мало б Військо Польське. Але українська сторона ще навіть не почала рекрутинг чоловіків – на офіційних сайтах посольства та консульств немає жодної інформації.

11 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на громадському форумі НАТО у Вашингтоні заявив, що нібито кілька тисяч українців по всій Європі бажають вступити в Легіон і вже зареєструвалися. Однак, як повідомляють польські ЗМІ, "міністра ввели в оману" і про офіційну реєстрацію тоді не йшлося.

"Ми були готові почати тренування 1 серпня. Ми підтримуємо цю готовність", – сказав заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Наприкінці липня колишній посол України у Польщі, а нині посол України в Чехії заявляв, що для початку рекрутингу треба підписати технічну угоду. В цьому документі мають розписати обов'язки та ролі сторін. Документ уже був підписаний, за інформацією польської газети, але поки далі паперів справа не просунулася.

Gazeta Prawna направила запити до Міністерства закордонних справ і Міноборони Польщі, а також до Міноборони України. У МЗС відповіли, що це питання на контролі Міноборони, а в оборонному відомстві відповіли, що рекрутингом займається українська сторона.

Тим часом в українському Міноборони, на момент виходу публікації, не надали жодної відповіді.

Про створення Українського легіону 8 липня оголосив президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Польщі з прем'єр-міністром Дональдом Туском. За кілька днів ЗМІ повідомили про "кілька тисяч чоловіків", які хочуть доєднатися.

25 липня глава МЗС Польщі заявив, що країна може створити умови для повернення українських чоловіків до України.

30 липня російські пропагандисти заявили, що Молдова ніби-то може видати Україні військовозобов'язаних чоловіків. 2 серпня прем'єр країни Дорін Речан прокоментував цю заяву – сказав, що країна дотримуватиметься міжнародних правил і прав людини.

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