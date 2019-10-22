Украинский посол прокомментировал вопрос Голодомора в Бундестаге

Здание Бундестага (фото - bundestag.de)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал дипломатической победой факт слушаний в Бундестаге вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом он сообщил LB.ua.

По словам дипломата, немецкий парламент впервые в истории в публичном формате дискутирует по теме Голодомора. Мельник подчеркнул: итоговое решение не за правительством, а именно за парламентом.

Рассмотрение этого вопроса, прогнозирует посол, займет "не одну неделю и не один месяц".

Мельник добавил, что украинская сторона работает над тем, чтобы члены петиционного комитета посетили Киев и убедились в важности темы Голодомора для Украины.

"По моему мнению, независимо от того, как оно (решение, - ред.) будет звучать, ключевым является то, что у немецкой общественности и СМИ кардинально изменится отношение к самому Голодомору", - считает посол.

21 октября комитет по петициям Бундестага провел открытое заседание по вопросу о признании Голодомора геноцидом. Соответствующая петиция набрала более 56 000 подписей.

комитет по петициям Бундестага провел открытое заседание по вопросу о признании Голодомора геноцидом. Соответствующая петиция набрала более 56 000 подписей. МИД Германии выступил за отклонение петиции, рассказал член комитета, депутат от правящего Христианско-демократического союза Арнольд Фаатц .

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