Украинский посол прокомментировал вопрос Голодомора в Бундестаге

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал дипломатической победой факт слушаний в Бундестаге вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом он сообщил LB.ua.
По словам дипломата, немецкий парламент впервые в истории в публичном формате дискутирует по теме Голодомора. Мельник подчеркнул: итоговое решение не за правительством, а именно за парламентом.
Рассмотрение этого вопроса, прогнозирует посол, займет "не одну неделю и не один месяц".
Мельник добавил, что украинская сторона работает над тем, чтобы члены петиционного комитета посетили Киев и убедились в важности темы Голодомора для Украины.
"По моему мнению, независимо от того, как оно (решение, - ред.) будет звучать, ключевым является то, что у немецкой общественности и СМИ кардинально изменится отношение к самому Голодомору", - считает посол.
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