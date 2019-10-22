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Украинский посол прокомментировал вопрос Голодомора в Бундестаге

Украинский посол прокомментировал вопрос Голодомора в Бундестаге - Фото
Здание Бундестага (фото - bundestag.de)
22.10.2019, 22:59

В комитете немецкого парламента уже прошло заседание по петиции о признании Голодомора геноцидом

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал дипломатической победой факт слушаний в Бундестаге вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом он сообщил LB.ua.

По словам дипломата, немецкий парламент впервые в истории в публичном формате дискутирует по теме Голодомора. Мельник подчеркнул: итоговое решение не за правительством, а именно за парламентом.

Рассмотрение этого вопроса, прогнозирует посол, займет "не одну неделю и не один месяц".

Мельник добавил, что украинская сторона работает над тем, чтобы члены петиционного комитета посетили Киев и убедились в важности темы Голодомора для Украины. 

"По моему мнению, независимо от того, как оно (решение, - ред.) будет звучать, ключевым является то, что у немецкой общественности и СМИ кардинально изменится отношение к самому Голодомору", - считает посол.

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