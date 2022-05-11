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Украинцам нужно оружие, россияне не должны их растерзать – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 06:46
Украинцам нужно оружие, россияне не должны их растерзать – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (ЕРА)

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил за поставки оружия Украине и высказался, что не понимает страны ЕС, которые против поставок, поскольку это приведет к еще большим страданиям украинцев. Об это Боррель заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

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"Я не понимаю людей, которые говорят, что чем больше оружия вы поставите Украине, тем дольше будет длиться война, и тем больше страдают украинцы. Даже в Европе так говорят", – ответил он на вопрос о поставках оружия Украине.

Он также высказался, что не согласен с такой позицией, включая  нежелания поставлять больше оружия Германией:

"Но я спрашиваю этих людей: не все ли равно, чем закончится эта война? Должны ли украинцы встать на колени, быть растерзанными россиянами? Это то, что вы хотите?", – заявил Боррель.

Главный дипломат ЕС выступил против идеи, что если не поставлять оружие, то война закончится быстрее. Он выступает за то, что Украина должна сесть за стол переговоров с сильной позицией и задача ЕС  – "поставить на эту позицию украинцев".

Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел G7 в четверг в Австрии.

Он также добавил, что ЕС не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.

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Наталия Фреик
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