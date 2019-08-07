Украинцу грозит 10 лет за финансирование оккупантов в Крыму

Фото: пресс-служба прокуратуры АР Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении гражданину Украины Н., который подозревается в причастности к финансированию оккупантов в Крыме. Об этом сообщает прокуратура АР Крым сообщает на сайте.

Следствие установило причастность гражданина Н. к финансированию, в феврале-марте 2014 года, незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", участвовавшего в оккупации полуострова Россией.

"Установлено, что указанный гражданин предоставлял помещение отеля и кафе, размещенных в селе Чонгар, Гениченского района, Херсонской области, в пользование так называемым "самообороновцам" и спецслужбам РФ, для организации их штаба и места проживания", - сообщают в прокуратуре.

Украинцу вручили подозрение в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований - ред.).

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