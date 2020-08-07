Украинцы должны покинуть Румынию до 12 августа - посольство
После 12 августа к иностранцам в Румынии могут применяться санкции или ограничительные меры, подчеркнули в посольстве
Посольство Украины в Румынии предупредило украинцев, что срок пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии COVID-19, истекает 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.
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В посольстве подчеркнули, что до 12 августа еще сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть страну, а после этой даты могут "применяться санкции или ограничительные меры".
Диппредставительство ссылается на распоряжение правительства Румынии, согласно которому право на пребывание иностранцев на территории страны, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения.
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