Румыния на месяц продлила запрет въезда иностранцев

Транзит через страну разрешен – при наличии соответствующих документов и непрерывный

Правительство Румынии решило на 30 дней продлить действие режима чрезвычайной ситуации – до 15 августа включительно. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Румынии.

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В частности, в страну запрещен въезд иностранцев и лиц без гражданства, кроме членов семьи граждан Румынии и людей, нескольких других категорий, перечисленных в сообщении.

Транзит через Румынию разрешен в непрерывном порядке и исключительно по маршруту, утвержденному компетентными органами, а также при наличии соответствующих документов, подтверждающих транзитную цель поездки.

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Наталия Медведева

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