Латвия планирует лишать туристов виз за нарушение правил самоизоляции

Дополнительной санкцией также могут стать штрафы, а по прибытию в страну все путешественники должны будут зарегистрироваться и пройти анкетирование

Власти Латвии предложили аннулировать или просто не открывать визы и не выдавать временный вид на жительство приезжим из других стран, если те нарушали правила режима самоизоляции, сообщает национальное информагентство страны LETA.

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Однако перед тем, как отказать в выдаче вида на жительство или визы (или же аннулировать ее), заявителю предоставят право дать объяснения. Каждый случай обещают рассматривать в индивидуальном порядке, говорится в сообщении.

Также нарушители могут быть оштрафованы на 2000 евро. Правительство Латвии уже поддержало эти инициативы - осталось, чтобы их утвердил латвийский парламент Сейм.

Кроме того, все приезжие должны будут заполнять специальную анкету и проходить онлайн-регистрацию. А пока электронная система регистрации разрабатывается, туристы уже с завтрашнего дня, 16 июля, должны будут заполнять регистрационную форму в бумажном виде.

Основной целью анкетирования будет выяснить, какие страны посещал путешественник в течение последних 14 дней до прибытия в Латвию. После заполнения анкеты данные будут передаваться Центру по профилактике и контрою заболеваний и Государственной полиции, а по истечению двух недель - удаляться из баз этих ведомств.

4 июня президент Владимир Зеленский инициировал отмену виз для иностранных туристов: список стран.

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Дарья Мостовая

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