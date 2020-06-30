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Латвия запретила вещание семи телеканалов российских пропагандистов

Латвия запретила вещание семи телеканалов российских пропагандистов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
30.06.2020, 22:45

В Латвии запретили вещание семи телевизионных каналов сети российских пропагандистов

Сегодня, 30 июня, Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии запретил вещание в стране семи телеканалов российской государственной группы RT. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что такое решение в совете объяснили тем, что эти телеканалы находятся под контролем и единоличным присмотром российского пропагандиста Дмитрия Киселева, который находится под санкциями Евросоюза.

Уточняется, что регулятор запретил трансляцию телеканалов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Они, по данным спецслужб Латвии, является наиболее влиятельными каналами кремлевской пропаганды на Западе.

"Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе", – сказал глава латвийской Нацсовета Ивар Аболиньш и призвал другие страны ЕС также запретить вещание RT на своей территории.

  • Весной 2014 года против руководства Russia Today были введены персональные санкции Евросоюза.
  • 1 января информагенство Sputnik, принадлежащее RT, прекратило свою деятельность в Эстонии из-за санкций ЕС.
  • 18 марта в отчете дипслужбы ЕС сообщалось, что росСМИ ведут кампанию по дезинформации против Запада в связи с пандемией коронавируса.

Читайте также: В Британии оштрафовали на $250000 канал российских пропагандистов

Наталия Медведева
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