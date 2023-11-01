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Украинцы и россияне пишут о якобы ударе по штабу оккупантов в Геническе, есть потери

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 18:43
Украинцы и россияне пишут о якобы ударе по штабу оккупантов в Геническе, есть потери - Фото
Пансионат ''Голубое пламя'' (Фото: namori.com)

Днем 1 ноября украинские Telegram-каналы, часть из которых приближена к военным, сообщили, что по штабу российских оккупационных войск "Днепр" на Арабатской Стрелке якобы был нанесен "комбинированный ракетный удар". Впоследствии эту информацию подтвердил канал, связанный с российскими силовиками.

В частности, об эпизоде сообщил украинский общественный деятель Сергей Стерненко.

"Сообщают, что сегодня были нанесены ракетные удары по штабу российских войск "Днепр" на Арабатской стрелке. Есть потери", – написал он.

Позже эту информацию начали распространять крупные Telegram-каналы, в частности, Оперативный ВСУ, админ которого воюет в рядах украинской армии, и Украинский Националист.

По словам первого, "во время совещания штаба на Арабатской Стрелке что-то прилетело несколько раз".

Второй утверждает, что по штабу оккупантов якобы был нанесен "комбинированный ракетный удар" с использованием дальнобойного оружия от американских и британских союзников – ATACMS и Storm Shadow.

По данным канала Легион диванной разведки, регулярно ссылающегося на собственные источники из числа военных, "поражение было по двум военным базам, замаскированным под базы отдыха".

По данным канала Україна понад усе, ракеты якобы попали в пансионаты "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковом, которое захватили россияне. Из Геническа в Стрелковое выехали автомобили скорой помощи и пожарные машины, пишет ресурс.

После этого ресурс ВЧК-ОГПУ подтвердил информацию о ракетной атаке на штаб "Днепра".

В понедельник, 30 октября, согласно сообщениям росСМИ, командующий ВДВ РФ генерал-полковник Михаил Теплинский назначен новым командующим российской группировкой войск "Днепр" в Украине.

"Пока известно, что по меньшей мере один военнослужащий погиб и несколько получили тяжелые ранения. Был ли Теплинский в этот момент на командном пункте – неизвестно. Район нанесения удара оцеплен, дана команда о недопущении распространения информации о факте попадания", – написали россияне.

В июне 2022 года Теплинский был назначен руководителем элитных Воздушно-десантных войск, понесших большие потери в первые дни большой войны в Украине. По данным британской военной разведки, в январе его уволили с руководящей должности в российских войсках, привлеченных в Украине, но затем возобновили. 2 августа Теплинский выступил перед военнослужащими и ветеранами ВДВ с речью, посвященной Дню десантника, в которой сообщил, что в Украине было ранено по меньшей мере 8500 российских десантников.

Ни один из каналов не ссылается на источники информации, поэтому проверить подлинность публикаций LIGA.net не может.

  • 10 июня 2023 года сообщалось о ракетном ударе по гостинице Chalet Termal, где, по данным журналистов, находились оккупанты. Тогда российские пропагандисты подтвердили ликвидацию полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова.
  • Днем ранее ракеты попали в пансионат "Экспресс", где, по их информации, расположились военнослужащие Росгвардии.

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Милана Головань
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войнаднепрарбатская стрелкаМихаил Теплинский

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