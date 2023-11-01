Українці та росіяни пишуть про нібито ракетний удар по штабу окупантів у Генічеську, є втрати
Вдень 1 листопада українські Telegram-канали, частина з яких наближена до військових, повідомили, що по штабу російських окупаційних військ "Днєпр" на Арабатській Стрілці нібито було завдано "комбінованого ракетного удару". Згодом цю інформацію підтвердив канал, пов'язаний з російськими силовиками.
Зокрема, про епізод повідомив український громадський діяч Сергій Стерненко.
"Повідомляють, що сьогодні було завдано ракетних ударів по штабу російських військ "Днєпр" на Арабатській стрілці. Є втрати", – написав він.
Пізніше про цю інформацію почали поширювати великі Telegram-канали, зокрема Оперативний ЗСУ, адмін якого воює у лавах української армії, і Український Націоналіст.
За словами першого, "під час наради штабу на Арабатській Стрілці щось прилетіло кілька разів".
Другий стверджує, що по штабу окупантів нібито було завдано "комбінованого ракетного удару" з використанням далекобійної зброї від американських та британських союзників – ATACMS та Storm Shadow.
За даними каналу Легіон диванної розвідки, який регулярно посилається на власні джерела з-поміж військових, "ураження було по двох військових базах, що замаскувались під бази відпочинку".
За даними каналу Україна понад усе, ракети нібито влучили в пансіонати "Юний" і "Блакитне полум'я" в селі Стрілковому, яке захопили росіяни. З Генічеська до Стрілкового виїхали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини, пише ресурс.
Після цього ресурс ВЧК-ОГПУ підтвердив інформацію про ракетну атаку на штаб "Днєпр".
У понеділок, 30 жовтня, згідно з повідомленнями росЗМІ, командувача ПДВ РФ генерал-полковника Михаїла Теплинського призначено новим командувачем російського угруповання військ "Днєпр" в Україні.
"Наразі відомо, що щонайменше один військовослужбовець загинув і кілька дістали важкі поранення. Чи був Теплинський у цей момент на командному пункті – невідомо. Район завдання удару оточено, дано команду про недопущення поширення інформації про факт попадання", – написали росіяни.
Жоден з каналів не посилається на джерела інформації, тому перевірити достовірність повідомлень LIGA.net не може.
- 10 червня 2023 року повідомлялося про ракетний удар по готелю Chalet Termal, де, за даними журналістів, перебували окупанти. Тоді російські пропагандисти підтвердили ліквідацію полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова.
- За день до цього ракети влучили у пансіонат "Експрес", де, за їхньою інформацією, розташувалися військовослужбовці Росгвардії.
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