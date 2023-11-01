Українці та росіяни пишуть про нібито ракетний удар по штабу окупантів у Генічеську, є втрати

Вдень 1 листопада українські Telegram-канали, частина з яких наближена до військових, повідомили, що по штабу російських окупаційних військ "Днєпр" на Арабатській Стрілці нібито було завдано "комбінованого ракетного удару". Згодом цю інформацію підтвердив канал, пов'язаний з російськими силовиками.

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Зокрема, про епізод повідомив український громадський діяч Сергій Стерненко.

"Повідомляють, що сьогодні було завдано ракетних ударів по штабу російських військ "Днєпр" на Арабатській стрілці. Є втрати", – написав він.

Пізніше про цю інформацію почали поширювати великі Telegram-канали, зокрема Оперативний ЗСУ, адмін якого воює у лавах української армії, і Український Націоналіст.

За словами першого, "під час наради штабу на Арабатській Стрілці щось прилетіло кілька разів".

Другий стверджує, що по штабу окупантів нібито було завдано "комбінованого ракетного удару" з використанням далекобійної зброї від американських та британських союзників – ATACMS та Storm Shadow.

За даними каналу Легіон диванної розвідки, який регулярно посилається на власні джерела з-поміж військових, "ураження було по двох військових базах, що замаскувались під бази відпочинку".

За даними каналу Україна понад усе, ракети нібито влучили в пансіонати "Юний" і "Блакитне полум'я" в селі Стрілковому, яке захопили росіяни. З Генічеська до Стрілкового виїхали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини, пише ресурс.

Після цього ресурс ВЧК-ОГПУ підтвердив інформацію про ракетну атаку на штаб "Днєпр".

У понеділок, 30 жовтня, згідно з повідомленнями росЗМІ, командувача ПДВ РФ генерал-полковника Михаїла Теплинського призначено новим командувачем російського угруповання військ "Днєпр" в Україні.

"Наразі відомо, що щонайменше один військовослужбовець загинув і кілька дістали важкі поранення. Чи був Теплинський у цей момент на командному пункті – невідомо. Район завдання удару оточено, дано команду про недопущення поширення інформації про факт попадання", – написали росіяни.

У червні 2022 року Теплинський був призначений керівником елітних Повітряно-десантних військ, які зазнали великих втрат у перші дні великої війни в Україні. За даними британської військової розвідки, у січні його звільнили з керівної посади в російських військах, залучених в Україні, але потім відновили. 2 серпня Теплинський виступив перед військовослужбовцями та ветеранами ПДВ із промовою, присвяченою Дню десантника, у якій повідомив, що в Україні було поранено щонайменше 8500 російських десантників.

Жоден з каналів не посилається на джерела інформації, тому перевірити достовірність повідомлень LIGA.net не може.

10 червня 2023 року повідомлялося про ракетний удар по готелю Chalet Termal, де, за даними журналістів, перебували окупанти. Тоді російські пропагандисти підтвердили ліквідацію полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова.

За день до цього ракети влучили у пансіонат "Експрес", де, за їхньою інформацією, розташувалися військовослужбовці Росгвардії.

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