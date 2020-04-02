Украинцы не видят успехов по установлению мира и борьбе с коррупцией - КМИС

Украинский патруль на месте разведения войск на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)

Большинство украинцев считают, что власть не справляется с прекращением войны на Донбассе и борьбой с коррупцией. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце марта Киевским международным институтом социологии.

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70% опрошенных считают неуспешными действия властей при президенте Владимире Зеленском по установлению мира на Донбассе, это на 20% больше, чем было в декабре. Только 12% считают попытки добиться окончания войны успешными, 18% затруднились с ответом.

Еще больше, 75% украинцев, не видят успехов власти в борьбе с коррупцией, это на 10% меньше, чем было в феврале. Считают такую борьбу успешной только 10% (в феврале 12%), затрудняются с ответом 15% (в феврале 5%).

Опрос проводился с 27 по 30 марта методом телефонного интервью по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна для населения возрастом от 18 лет и старше, ошибка выборки не превышает 3%.

В конце ноября 2019 года 51% опрошенных КМИС считали, что власть не справляется с войной, 70% - что не справляется с коррупцией.

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