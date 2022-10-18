Украинцы ответили американским социологам, сколько они готовы воевать и что станет победой

Большинство украинцев поддерживают борьбу с российскими оккупантами до победы, которой считают возвращение Украине территорий, которые Россия захватила с 2014 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые провели социологи американской компании Gallup.

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"Спустя более шести месяцев войны, которую многие во всем мире (включая Россию) считали, что Украина быстро проиграет, большинство украинцев полны решимости продолжать сражаться", – говорится в отчете Gallup.

Явное большинство – 70% всех опрошенных в начале сентября украинцев считают, что Украина должна продолжать сражаться, пока не выиграет войну с Россией. Чуть более чем каждый четвертый (26%) выступают за скорейшие мирные переговоры.

За продолжение борьбы за победу в войне выступали большинство украинцев из всех основных демографических подгрупп – 76% мужчин и 64% женщин.

Как отмечается, поддержка продолжения боевых действий сильнее в регионах, наиболее удаленных от районов боевых действий.

Поддержка военных действий наиболее высока в Киеве (83%), в западных (82%), центральных (78%) и северных (75%) регионах страны. Меньшее количество на востоке страны (56%) и юге (58%) поддерживают продолжение войны. В Крыму опрос не проводился.

Украинцам, заявившим, что необходимо сражаться до победы, задали дополнительный вопрос о том, что должно произойти, чтобы Украина объявила о победе.

Около девяти из десяти (91%) заявили, что победа означает, что украинские войска вернут себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, включая Крым.

Результаты опроса Gallup основаны на телефонных интервью, проведенных 2–11 сентября 2022 года со случайной выборкой из 1000 взрослых в возрасте 15 лет и старше, проживающих в Украине. Для результатов, основанных на общей выборке взрослого населения страны, погрешность составляет ±4,3 процентных пункта.

Отмечается, что этот отчет является первым в серии, основанным на исследованиях Gallup в Украине в начале сентября.

6 октября сообщалось, что по данным опроса, проведенного Reuters и Ipsos, почти три четверти американцев считают, что США должны поддерживать Украину, несмотря на российские угрозы применения ядерного оружия.

В тот же день Американская торговая палата в Украине заявила, что абсолютное большинство компаний-членов организации ожидают завершения войны в 2023 году.

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Наталія Медведєва

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