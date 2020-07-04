UA

Украинцы смогут получать туристические разрешения на проживание в Турции - МИД

04.07.2020, 17:47
Украинцы смогут получать туристические разрешения на проживание в Турции - МИД - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Также возможно украинцам упростят получение турецких виз и позволят бесплатно обменивать украинские водительские удостоверения на турецкие

Турция включила Украину в перечень стран, граждане которых имеют право получать краткосрочные туристические разрешения на проживание. Об этом шла речь на встрече глав Министерств иностранных дел Украины и Турции.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Туристический вид на жительство в Турции выдается сроком на один год с возможностью продления. Он позволяет легально жить в этой стране, но работать по нему нельзя - это грозит депортацией. Для его получения необходимо арендовать в Турции жилье, заполнить необходимые документы и оплатить госпошлину.

Дополнительно в рамках встречи турецкая сторона сообщила о готовности проработать вопрос с упрощением визовых требований для украинцев, которые сейчас проходят лечение в Турции. Министры договорились активизировать работу по подписанию двустороннего соглашения о социальном обеспечении. 

Также Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу выразили надежду, что вскоре в обеих странах заработает соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. Такое соглашение даст возможность водителям фактически бесплатно и без прохождения дополнительных экзаменов обменивать водительские права на аналогичные в стране-партнере. 

  • 18 июня в Турции заявили, что готовы принимать украинцев без самоизоляции и тестов.
  • 1 июля Турция открыла свои границы для украинцев. Это также сделали Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

Читайте также: Туризм и COVID-19. В Турции ввели крупные штрафы за нарушение масочного режима

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
МИД Турция дмитрий кулеба внж разрешение на проживание

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Герои карантинного времени

Герои карантинного времени
 