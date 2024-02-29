Украинцы стали меньше доверять Раде. Нардеп: Это из-за закрытости и слабости коммуникации

Ярослав Юрчишин (Фото: Голос)

На падение уровня доверия к украинскому парламенту влияют закрытость и слабость коммуникации. Такое мнение в комментарии для LIGA.net высказал глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

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По его словам, в начале большой войны все украинские институты получили рекордные уровни доверия, поскольку "были символом борьбы против агрессора и оккупанта".

"Такая ситуация продолжалась до завершения контрнаступления и изменения ситуации на фронте. Тогда все украинские институции, медиа и даже общественные организации начали терять доверие и возвращаться на уровень 2021 года", — отметил нардеп.

По мнению Юрчишина, на доверие украинцев к парламенту влияет еще ряд факторов.

"Отсутствие журналистов в парламенте точно не добавляет доверия. У нас уникальная ситуация, когда во время войны парламент не прекращает работу. Но достаточно ли ВР о ней информирует? Нет, потому что это создает конкуренцию исполнительной власти, Офису президента", – говорит он.



Еще один фактор – низкий интерес общества к политике, считает нардеп: "Ключевой темой является война. Она требует единства".

В конце 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года среди украинцев выросла критика органов власти, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии. Доля тех, кто доверяет Верховной Раде, снизилась с 35% до 15%, а доля тех, кто не доверяет – выросла с 34% до 61%.

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк, продолжая эту тему, считает, что доверие к президенту Владимиру Зеленскому падает из-за того, что в условиях войны властям приходится делать "не только то, что нравится абсолютному большинству", но "бегать за рейтингами" не нужно.

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