Рівень довіри до Зеленського знизився. СН: Влада не може робити тільки те, що хоче більшість

Олена Шуляк (Фото: Слуга народу)

Довіра до президента Володимира Зеленського падає через те, що в умовах війни владі доводиться робити "не тільки те, що подобається абсолютній більшості", але "бігати за рейтингами" не потрібно. Про це в коментарі LIGA.net заявила очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк.

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Шуляк наголосила, що зараз Україна перебуває у складній ситуації й війна – "це не про комфорт, зручність чи незручність".

"Перед нами стоять глобальніші виклики, і в цьому випадку влада не може робити тільки те, що подобається абсолютній більшості. Влада робитиме те, що потрібно робити в державних інтересах, зокрема й ухвалюватиме непопулярні рішення", – зазначила вона та акцентувала, що "в певних проміжках часу це може подобатися чи ні".

Очільниця СН вважає, що державні органи повинні керуватися винятково інтересами держави та "максимально пояснювати суспільству прийняті рішення, зокрема й непопулярні заходи, які необхідні, щоб протистояти агресору".

Вона зауважила, що за два роки війни в суспільстві накопичилася певна втома й напруга й це опосередковано також впливає на настрої людей та їх ставлення до державних органів.

Також, на її думку, є "ще два фактори, які грають проти нас": популізм окремих політичних гравців з опозиції та вороже ІПСО.

"Іноді вони дуже близькі одне до одного за змістом, тому що низка політичних гравців не бачать межі між критикою та роботою на ворога із підриву довіри до державних інституцій", – розповіла Шуляк та додала, що наразі не варто "бігати за рейтингами".

За даними КМІС, у лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що президент має обіймати посаду до кінця воєнного стану, водночас 10% респондентів підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження, а до обрання нового глави держави його повноваження буде виконувати голова Верховної Ради.

Президент Зеленський вважає, що українці переобрали б його на виборах, якби вони відбулися.

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