Доверие к Зеленскому ослабло. СН: Власть не может делать только то, что хочет большинство

Елена Шуляк (Фото: Слуга народа)

Доверие к президенту Владимиру Зеленскому падает из-за того, что в условиях войны власти приходится делать "не только то, что нравится абсолютному большинству", но "бегать за рейтингами" не нужно. Об этом в комментарии LIGA.net заявила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

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Шуляк подчеркнула, что сейчас Украина находится в сложной ситуации и война – "это не о комфорте, удобстве или неудобстве".

"Перед нами стоят глобальные вызовы, и в этом случае власть не может делать только то, что нравится абсолютному большинству. Власть будет делать то, что нужно делать в государственных интересах, в том числе и принимать непопулярные решения", – отметила она и акцентировала, что "в определенных промежутках времени это может нравиться или нет".

Глава СН считает, что государственные органы должны руководствоваться исключительно интересами государства и "максимально объяснять обществу принятые решения, в том числе и непопулярные меры, которые необходимы, чтобы противостоять агрессору".

Она отметила, что за два года войны в обществе накопилась определенная усталость и напряжение и это косвенно также влияет на настроения людей и их отношение к государственным органам.

Также, по ее мнению, есть "еще два фактора, которые играют против нас": популизм отдельных политических игроков из оппозиции и враждебное ИПСО.

"Иногда они очень близки друг к другу по содержанию, потому что ряд политических игроков не видят границы между критикой и работой на врага по подрыву доверия к государственным институтам", – рассказала Шуляк и добавила, что сейчас не стоит "бегать за рейтингами".

По данным КМИС, в феврале 2024 года подавляющее большинство украинцев (69%) считают, что президент должен занимать должность до конца военного положения, в то же время 10% респондентов поддерживают вариант, согласно которому в мае 2024 года Зеленский слагает свои полномочия, а до избрания нового главы государства его полномочия будет исполнять глава Верховной Рады.

Президент Зеленский считает, что украинцы переизбрали бы его на выборах, если бы они состоялись.

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