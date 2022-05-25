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Украинцы становятся оптимистами: в лучшее будущее страны верят 76% – опрос группы Рейтинг

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 11:46
Украинцы становятся оптимистами: в лучшее будущее страны верят 76% – опрос группы Рейтинг - Фото
Майдан Независимости (Фото: depositphotos.com)

Несмотря на полномасштабную войну с Россией, украинцы стали оптимистичнее смотреть в будущее страны, чем это было в ноябре 2021 года. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.

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Респондентам предлагали такие варианты ответа на вопрос о будущем страны и получили результаты (в скобках – данные Института социологии НАН на ноябрь 2021 года):

Скорее всего ситуация будет улучшаться – 76% (13%),

Ситуация не будет ни улучшаться, ни ухудшаться – 13% (38%),

Тяжело ответить – 4% (14%),

Скорее всего ситуация будет ухудшаться – 7% (35%).

Социологи отметили, что ответы довольно однородны по региональному и возрастному распределению – все регионы верят в лучшее будущее Украины.

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Украинцы становятся оптимистами: в лучшее будущее страны верят 76% – опрос группы Рейтинг

Опрос проводился 18-19 мая по телефону среди 2000 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме Крыма, ОРДЛО и территорий, где временно отсутствует связь. Теоретическая погрешность – до 2,2%.

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Марк Сировой
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