Украинцы умеют делать небольшие детали для ремонта западных пушек на поле боя – Резников

Украинские компании наладили производство небольших деталей для западных артиллерийских систем, чтобы при необходимости мелкий ремонт можно было осуществлять сразу на поле боя. Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в эфире телемарафона.

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По его словам, создана трехуровневая система ремонта военной техники, предоставленной Украине западными союзниками.

Первый уровень – текущий ремонт прямо на поле боя, там, где он несложный.

"Уже украинские производители – частные компании и государственные компании, которые входят в состав Укроборонпрома – они изготовляют маленькие запчасти к тем самым артиллерийским системам, которые легко монтируются нашими артиллеристами прямо на месте", – рассказал министр обороны.

Второй уровень: в украинских городах развернуто производство для более сложного ремонта на украинских предприятиях, которые получили инженерную документацию и реализуют необходимые меры.

Третий уровень: очень сложный ремонт, который требует непосредственного участия завода-производителя, осуществляется в странах Западной Европы.

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Наталія Медведєва

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