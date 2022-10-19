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Украинцы во главе с Зеленским получили премию Сахарова

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 18:01
Украинцы во главе с Зеленским получили премию Сахарова - Фото
Володимир Зеленський (Фото - EPA)

Украинцы в лице президента Владимира Зеленского и других лидеров получили премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" в 2022 году. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.

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"Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство закона. Рискуют своей жизнью ради нас. И сегодня они – гордые победители премии Сахарова. Нет никого более достойного. Поздравляем смелых людей Украины!" – написала глава Европарламента, который является основателем премии.

Награда будет вручена на церемонии в Страсбурге 14 декабря.

В этом году в шорт-лист вошли Джулиан Ассанж (один из активистов организации WikiLeaks), "смелый народ Украины в лице своего президента, избранных лидеров и гражданского общества", Колумбийская комиссия по установлению истины.

СПРАВКА. Премия "За свободу мысли" имени Сахарова — награда в сфере прав человека, учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Вручается людям и организациям, которые внесли "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару".

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский премия премия сахарова украинский народ
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