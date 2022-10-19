Украинцы во главе с Зеленским получили премию Сахарова
Украинцы в лице президента Владимира Зеленского и других лидеров получили премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" в 2022 году. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.
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"Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство закона. Рискуют своей жизнью ради нас. И сегодня они – гордые победители премии Сахарова. Нет никого более достойного. Поздравляем смелых людей Украины!" – написала глава Европарламента, который является основателем премии.
Награда будет вручена на церемонии в Страсбурге 14 декабря.
В этом году в шорт-лист вошли Джулиан Ассанж (один из активистов организации WikiLeaks), "смелый народ Украины в лице своего президента, избранных лидеров и гражданского общества", Колумбийская комиссия по установлению истины.
- В 2021 году премию Сахарова получил российский оппозиционер Алексей Навальный.
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