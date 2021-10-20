Навального наградили премией Сахарова – фракция Европарламента

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в российской тюрьме, получил премию Сахарова "За свободу мысли" — главную награду в области прав человека. Об этом сообщает в Twitter фракция Европейской народной партии в Европарламенте.

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"Господин Путин, освободите Алексея Навального. Европа требует освободить его и всех остальных политических заключенных", – сказано в сообщении фракции.

СПРАВКА. Премия "За свободу мысли" имени Сахарова — награда в сфере прав человека, учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Вручается людям и организациям, которые внесли "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару".

Официальное объявление победителя состоится позже 20 октября.

В августе 2020 года Навальному стало плохо в самолете, его госпитализировали в Омске, он впал в кому и позже был вывезен в Германию. Немецкие врачи диагностировали у него отравление боевым ядом из группы "Новичок". 14 декабря стало известно, что в отравлении участвовала группа ФСБ РФ.

После реабилитации он решил вернуться в Россию и был задержан прямо в аэропорту по делу "Ив Роше". Ему дали 3,5 года колонии.

В сентябре 2021 года против Навального завели новое уголовное дело, о создании экстремистского сообщества – речь шла о Фонде борьбы с коррупцией, который выпустил фильм-расследование о "дворце Путина" возле Геленджика за $3,5 млрд.

В 2018 году лауреатом премии Сахарова стал на тот момент незаконно удерживаемый в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов.

В 2020 году премию получили Светлана Тихановская и еще девять беларуских оппозиционеров.

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Виктория Найдёнова

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