В России нашелся экс-главврач больницы, где лечили Навального после отравления
В России министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который пропал на охоте, нашелся живым. Об этом сообщает Meduza.
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Его искали три дня, но Мураховский самостоятельно выбрался из леса. "Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице", – заявили в пресс-службе регионального правительства.
Место обнаружения Мураховского находится в 32 километрах от деревни, откуда он выехал в лес на квадроцикле еще 7 мая.
Ранее Мураховский работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили Навального. После этого случая там умерли двое врачей. Один из них непосредственно лечил Навального.
- 20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета. Он был госпитализирован в Омске и в тот же день впал в кому. Позже его вывезли на лечение в Германию, где врачи диагностировали отравление боевым ядом из группы "Новичок".
- 14 декабря стало известно, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ РФ. 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- 17 января 2021-го Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а 2 февраля приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
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