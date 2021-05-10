В России нашелся экс-главврач больницы, где лечили Навального после отравления

В России министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который пропал на охоте, нашелся живым. Об этом сообщает Meduza.

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Его искали три дня, но Мураховский самостоятельно выбрался из леса. "Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице", – заявили в пресс-службе регионального правительства.

Место обнаружения Мураховского находится в 32 километрах от деревни, откуда он выехал в лес на квадроцикле еще 7 мая.

Ранее Мураховский работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили Навального. После этого случая там умерли двое врачей. Один из них непосредственно лечил Навального.

Владислав Сердюк

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