UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России нашелся экс-главврач больницы, где лечили Навального после отравления

10.05.2021, 14:10
В России нашелся экс-главврач больницы, где лечили Навального после отравления - Фото
Александр Мураховский (скриншот с видео)

В России министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который пропал на охоте, нашелся живым. Об этом сообщает Meduza

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Его искали три дня, но Мураховский самостоятельно выбрался из леса. "Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице", – заявили в пресс-службе регионального правительства. 

Место обнаружения Мураховского находится в 32 километрах от деревни, откуда он выехал в лес на квадроцикле еще 7 мая.

Ранее Мураховский работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили Навального. После этого случая там умерли двое врачей. Один из них непосредственно лечил Навального.

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
алексей навальный Александр Мураховский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 