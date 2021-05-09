В России на охоте пропал бывший главврач больницы, где лечили Навального после отравления
В Омской области ищут пропавшего во время охоты министра регионального здравоохранения Александра Мураховского. Ранее он был главврачом больницы, куда после отравления попал оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российскую полицию.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Мураховский уехал с базы в лес на квадроцикле еще 7 мая. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Сегодня в 6,5 км от охотбазы обнаружили квадроцикл пропавшего.
По информации местных изданий, квадроцикл Мураховского нашли в болоте.
Ранее Мураховский работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили Навального. После этого случая там умерли двое врачей. Один из них непосредственно лечил Навального.
- 20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета. Он был госпитализирован в Омске и в тот же день впал в кому. Позже его вывезли на лечение в Германию, где врачи диагностировали отравление боевым ядом из группы "Новичок".
- 14 декабря Bellingcat, The Insider и CNN опубликовали расследование, в котором говорилось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ РФ. 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- 17 января 2021-го Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а 2 февраля приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
Комментарии