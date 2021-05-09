В России на охоте пропал бывший главврач больницы, где лечили Навального после отравления

В Омской области ищут пропавшего во время охоты министра регионального здравоохранения Александра Мураховского. Ранее он был главврачом больницы, куда после отравления попал оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российскую полицию.

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Мураховский уехал с базы в лес на квадроцикле еще 7 мая. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Сегодня в 6,5 км от охотбазы обнаружили квадроцикл пропавшего.

По информации местных изданий, квадроцикл Мураховского нашли в болоте.

Ранее Мураховский работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили Навального. После этого случая там умерли двое врачей. Один из них непосредственно лечил Навального.

Вадим Ребрина

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