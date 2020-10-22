Беларуская оппозиция во главе с Тихановской стала лауреатом премии Сахарова

"Оставайтесь сильными и не прекращайте вашу борьбу. Знайте, что мы вас будем поддерживать", – заявил глава Европарламента Давид Сассоли

Сегодня демократическая оппозиция Беларуси, которую представляет Светлана Тихановская и еще девять человек, награждена премией академика Сахарова. Об этом сообщил председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

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На премию Сахарова беларуских оппозиционеров номинировали три крупнейшие фракции Европарламента – Европейская народная партия (ЕНП), Социал-демократическая партия и "Обновляя Европу".

"Масштабные протесты, продолжающиеся на площадях Беларуси уже 11 недель, потрясли мир. Тогда как наше восхищение народом Беларуси растет, мы все более огорчены насильственным подавлением со стороны Лукашенко", – заявил Сассоли.

Председатель Европарламента поблагодарил беларуских оппозиционеров за отстаивание свободы мысли и слова.

"Оставайтесь сильными и не прекращайте вашу борьбу. Знайте, что мы вас будем поддерживать", – добавил Сассоли.

Демократическую оппозицию Беларуси представляют десять человек: Тихановская и ее муж, блоггер и политзаключеный Сергей Тихановский, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, оппозиционеры Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова. Также в список награжденных вошли председатель правозащитного центра Весна Алесь Беляцкий, член стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, политик и кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич и основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило.

В декабре 2018-го года украинскому режиссеру и бывшему политзаключенному Олегу Сенцову присудили премию имени академика Сахарова. Он смог забрать ее спустя год, посколько находился в российском плену.

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Станислав Стороженко

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