"Смелый народ Украины" попал в шорт-лист премии Сахарова

Депутаты Европарламента включили украинский народ в шорт-лист премии Сахарова за свободу мысли 2022 года. Об этом говорится на сайте Европарламента.

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Сегодня депутаты Европарламента от комитетов по иностранным делам провели голосование, чтобы выбрать финалистов премии.

В шорт-лист вошли:

- Джулиан Ассанж, один из активистов организации WikiLeaks;

- Смелый народ Украины в лице своего президента, избранных лидеров и гражданского общества;

- Колумбийская комиссия по установлению истины.

Подробнее обо всех номинантах читайте здесь.

Конференция лидеров политических групп Европарламента выберет победителя 19 октября. Награда будет вручена на церемонии в Страсбурге 14 декабря.

В 2021 году премию Сахарова получил российский оппозиционер Алексей Нвальный.

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Вадим Ребрина

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