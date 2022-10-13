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"Смелый народ Украины" попал в шорт-лист премии Сахарова

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 13:33
Протесты в Херсоне (фото - Petro Melnychuk, Facebook)

Депутаты Европарламента включили украинский народ в шорт-лист премии Сахарова за свободу мысли 2022 года. Об этом говорится на сайте Европарламента.

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Сегодня депутаты Европарламента от комитетов по иностранным делам провели голосование, чтобы выбрать финалистов премии.

В шорт-лист вошли:

- Джулиан Ассанж, один из активистов организации WikiLeaks;

- Смелый народ Украины в лице своего президента, избранных лидеров и гражданского общества;

- Колумбийская комиссия по установлению истины.

Подробнее обо всех номинантах читайте здесь.

Конференция лидеров политических групп Европарламента выберет победителя 19 октября. Награда будет вручена на церемонии в Страсбурге 14 декабря.

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Вадим Ребрина
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европарламент Джулиан Ассанж премия сахарова
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