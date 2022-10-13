"Смелый народ Украины" попал в шорт-лист премии Сахарова
Депутаты Европарламента включили украинский народ в шорт-лист премии Сахарова за свободу мысли 2022 года. Об этом говорится на сайте Европарламента.
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Сегодня депутаты Европарламента от комитетов по иностранным делам провели голосование, чтобы выбрать финалистов премии.
В шорт-лист вошли:
- Джулиан Ассанж, один из активистов организации WikiLeaks;
- Смелый народ Украины в лице своего президента, избранных лидеров и гражданского общества;
- Колумбийская комиссия по установлению истины.
Подробнее обо всех номинантах читайте здесь.
Конференция лидеров политических групп Европарламента выберет победителя 19 октября. Награда будет вручена на церемонии в Страсбурге 14 декабря.
- В 2021 году премию Сахарова получил российский оппозиционер Алексей Нвальный.
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