UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинцы за трое суток собрали 235 млн грн на 10 000 дронов-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 10:33
Украинцы за трое суток собрали 235 млн грн на 10 000 дронов-камикадзе - Фото
Иллюстрация: Facebook фонда ''Вернись живым''

В Украине с 14 по 17 августа проводился сбор на 10 000 FPV-дронов. Украинцы в течение трех суток собрали 235 млн грн. Сбор организовали monobank, платформа United24 и фонд "Вернись живым".

"Ровно трое суток. И более 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе собрали мы в рамках операции "Єдність" с United24, monobank и тысячами неравнодушных", – написали в фонде "Вернись живым".

Читайте также: Разведчики получили от волонтеров 150 дронов-камикадзе, которые могут летать 100 км/ч

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаволонтерыFPV-дрон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 