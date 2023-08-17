Украинцы за трое суток собрали 235 млн грн на 10 000 дронов-камикадзе

В Украине с 14 по 17 августа проводился сбор на 10 000 FPV-дронов. Украинцы в течение трех суток собрали 235 млн грн. Сбор организовали monobank, платформа United24 и фонд "Вернись живым".

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"Ровно трое суток. И более 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе собрали мы в рамках операции "Єдність" с United24, monobank и тысячами неравнодушных", – написали в фонде "Вернись живым".

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