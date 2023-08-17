RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Українці за три доби зібрали 235 млн грн на 10 000 дронів-камікадзе

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 10:33
Українці за три доби зібрали 235 млн грн на 10 000 дронів-камікадзе - Фото
Ілюстрація: Facebook фонду ''Повернись живим''

В Україні з 14 до 17 серпня проводився збір на 10 000 FPV-дронів. Українці протягом трьох діб зібрали 235 млн грн. Збір організували monobank, платформа United24 та фонд "Повернись живим".

"Рівно три доби. І понад 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе зібрали ми в межах операції "Єдність" з United24, monobank та тисячами небайдужих", – написали у фонді "Повернись живим".

Розвідники отримали від волонтерів 150 дронів-камікадзе, які можуть літати 100 км/год.

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволонтериFPV-дрон
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 