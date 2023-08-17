Українці за три доби зібрали 235 млн грн на 10 000 дронів-камікадзе

В Україні з 14 до 17 серпня проводився збір на 10 000 FPV-дронів. Українці протягом трьох діб зібрали 235 млн грн. Збір організували monobank, платформа United24 та фонд "Повернись живим".

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"Рівно три доби. І понад 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе зібрали ми в межах операції "Єдність" з United24, monobank та тисячами небайдужих", – написали у фонді "Повернись живим".

Розвідники отримали від волонтерів 150 дронів-камікадзе, які можуть літати 100 км/год.

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