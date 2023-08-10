Розвідники отримали від волонтерів 150 дронів-камікадзе, які можуть літати 100 км/год

Підрозділ Головного управління розвідки отримав партію від волонтерів дронів-камікадзе. Про це повідомляє ГУР МО.

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"Підрозділ розвідників, який виконує бойові завдання на фронті, отримав партію дронів-камікадзе від волонтерського штабу "Українська команда", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ГУРівці отримали керовані FPV-дрони з якісною камерою, які здатні розвивати швидкість до 100 км/год і підійматися на висоту до 1000 метрів. Корисне навантаження FPV-дрона – понад 1 кілограм вибухівки.

"Тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе, які спалять багато ворожих цілей на нашій землі", – написали у ГУР.

23 липня 2023 року фонд Сергія Притули продав з аукціону "мапу Буданова" за 14 млн грн, кошти від продажу підуть на п'ять розвідувальних комплексів БПЛА EOS C VTOL для ГУР.

3 серпня бійці Головного управління розвідки отримали від волонтерів безпілотні літаки-бомбери, від яких у росіян буде "жах".

У ГУР заявили, що недавні атаки дронів на Москву не призвели до якихось серйозних руйнувань у столиці РФ, проте важливі не цілі, а наслідки, оскільки такі нальоти безпілотників є антирекламою для РФ як продавця зброї.

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