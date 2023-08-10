Разведчики получили от волонтеров 150 дронов-камикадзе, которые могут летать 100 км/ч

Подразделение Главного управления разведки получило партию от волонтеров дронов-камикадзе. Об этом сообщает ГУР МО.

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"Подразделение разведчиков, выполняющее боевые задания на фронте, получило партию дронов-камикадзе от волонтерского штаба "Украинская команда", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ГУРовцы получили управляемые FPV-дроны с качественной камерой, которые способны развивать скорость до 100 км/час и подниматься на высоту до 1000 метров. Полезная нагрузка FPV-дрона – более 1 килограмма взрывчатки.

"Тысячи граждан пожертвовали на приобретение 150 таких дронов-камикадзе, которые сожгут много вражеских целей на нашей земле", – написали в ГУР.

23 июля 2023 года фонд Сергея Притулы продал с аукциона "карту Буданова" за 14 млн грн, средства от продажи пойдут на пять разведывательных комплексов БПЛА EOS C VTOL для ГУР.

3 августа бойцы Главного управления разведки получили от волонтеров беспилотные самолеты-бомберы, от которых у россиян будет "жах".

В ГУР заявили, что недавние атаки дронов на Москву не привели к каким-либо серьезным разрушениям в столице РФ, однако важны не цели, а последствия, так как такие налеты беспилотников являются антирекламой для РФ как продавца оружия.

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