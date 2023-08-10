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Разведчики получили от волонтеров 150 дронов-камикадзе, которые могут летать 100 км/ч

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 13:20
Разведчики получили от волонтеров 150 дронов-камикадзе, которые могут летать 100 км/ч - Фото
Фото: ГУР МО

Подразделение Главного управления разведки получило партию от волонтеров дронов-камикадзе. Об этом сообщает ГУР МО.

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"Подразделение разведчиков, выполняющее боевые задания на фронте, получило партию дронов-камикадзе от волонтерского штаба "Украинская команда", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ГУРовцы получили управляемые FPV-дроны с качественной камерой, которые способны развивать скорость до 100 км/час и подниматься на высоту до 1000 метров. Полезная нагрузка FPV-дрона – более 1 килограмма взрывчатки.

"Тысячи граждан пожертвовали на приобретение 150 таких дронов-камикадзе, которые сожгут много вражеских целей на нашей земле", – написали в ГУР.

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Наталья Медведева
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