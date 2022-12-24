Украину посетит министр обороны Франции – СМИ

28 декабря Украину посетит министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Об этом сообщают французские издания BFMTV и Le Figaro.

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По их информации, министр заверит Украину в поддержке Франции и почтит память жертв развязанной Россией войны.

Точная программа визита пока неизвестна. Однако Минобороны Франции заявило, что Лекорню встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

20 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поставить Украине системы противовоздушной обороны и самоходные артиллерийские установки Caesar в начале 2023 года.

Также Макрон заявил, что Франция отправила Украине новые системы противовоздушной обороны Crotale.

Вадим Ребрина

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