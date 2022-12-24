Украину посетит министр обороны Франции – СМИ
24.12.2022, 16:37
Себастьен Лекорню (фото - EPA)
28 декабря Украину посетит министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Об этом сообщают французские издания BFMTV и Le Figaro.
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По их информации, министр заверит Украину в поддержке Франции и почтит память жертв развязанной Россией войны.
Точная программа визита пока неизвестна. Однако Минобороны Франции заявило, что Лекорню встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.
- 20 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поставить Украине системы противовоздушной обороны и самоходные артиллерийские установки Caesar в начале 2023 года.
- Также Макрон заявил, что Франция отправила Украине новые системы противовоздушной обороны Crotale.
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