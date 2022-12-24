UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украину посетит министр обороны Франции – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 16:37
Украину посетит министр обороны Франции – СМИ - Фото
Себастьен Лекорню (фото - EPA)

28 декабря Украину посетит министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Об этом сообщают французские издания BFMTV и Le Figaro.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По их информации, министр заверит Украину в поддержке Франции и почтит память жертв развязанной Россией войны.

Точная программа визита пока неизвестна. Однако Минобороны Франции заявило, что Лекорню встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

  • 20 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поставить Украине системы противовоздушной обороны и самоходные артиллерийские установки Caesar в начале 2023 года.
  • Также Макрон заявил, что Франция отправила Украине новые системы противовоздушной обороны Crotale.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
франция себастьен лекорню
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 