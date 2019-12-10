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"Украину в состав московской области". Цитаты украинофоба Лужкова

"Украину в состав московской области". Цитаты украинофоба Лужкова - Фото
Кепка была частью имиджа Лужкова. А еще - украинофобия (фото - ЕРА)
10.12.2019, 20:21

"Русские на Украине - государствообразующая нация"

На 84-м году жизни скончался бывший московский мэр Юрий Лужков, последовательный украинофоб. В своих интервью и выступлениях он так или иначе негативно высказывался об Украине. В 2008 году ему запретили въезд в Украину. Некоторые известные цитаты:

О РУССКИХ В УКРАИНЕ. "Необходимо добиваться, чтобы русские были признаны на Украине государствообразующей нацией" (2001).

О СЕВАСТОПОЛЕ. "Севастополь — это истинно русский город" (2007).

ВОПРОС ПОЗНЕРА. "Россия вернула Крым и Севастополь", - отвечая на вопрос Владимира Познера о том, какой бы он хотел видеть заголовок в газете (2009).

"НУЖНЫ ДРУГИЕ МЕТОДЫ". "Какие сейчас принимает меры Европа по отношению к этим разбушевавшимся фашиствующим? ... Их надо останавливать другими методами, их надо предупредить, что Россия не позволит так расправляться с россиянами на Украине" (2014).

ОБ УКРАИНЕ. "Московская область согласна принять в свой состав Украину" (2015).

О ЧФ РФ В КРЫМУ. "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота" (март 2019).

Лужков скончался в Мюнхене, куда поехал делать операцию на сердце.

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Юрий Лужков смерть лужкова
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