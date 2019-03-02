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02.03.2019, 14:01

В России умер нобелевский лаурет и украинофоб Жорес Алферов

В России умер нобелевский лаурет и украинофоб Жорес Алферов - Фото
Жорес Алферов (фото - скриншот с видео)

Жорес Алферов умер на 89-м году жизни из-за острой сердечно-легочной недостаточности

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В Санкт-Петербурге (Россия) на 89-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы РФ от коммунистов и ярый сторонник политики главы страны-агрессора Владимра Путина против Украины Жорес Алферов. Об этом сообщает пропагандисткий ресурс РИА Новости со ссылкой на его жену.

Как пишет рупор Кремля ТАСС, ссылаясь на главврача больницы Российской академии наук Олега Чугунова, Алферов умер из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Дата похорон пока не названа.

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РосСМИ пишут, что в ноябре 2018 года он был госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. Ему стало плохо на заседании Российской академии наук. 30 ноября в РАН сообщили, что диагноз не подтвердился и у Алферова был гипертонический криз.

Жорес Алферов родился в Беларуси. Являлся автором более 500 научных работ и свыше 50 изобретений. В 2000 году стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике, разделив награду с немецким физиком Гербертом Кремером. С 1995 года несменно был депутатом Госдумы РФ. С 1999 проходил в Госдуму РФ по партийным спискам КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации). 

В 2017 году Алферов был внесен в базу сайта Миротворец, где публикуют имена причастных к преступлениям против Украины. Он неоднократно посещал оккупированный Россией Крым, где вместе с оккупационными властями посещал различные мероприятия и читал лекции. 

"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Украинофоб, распространяет антиукраинскую пропаганду. Оправдывает оккупацию украинской территории", - написано о нем на сайте.

А в одном из интервью Алферов назвал ситуацию в Украине "чернотой полной", "славянским холокостом", а борцов за независимость Украины "бандеровщиной".

Фото: сайт Миротворец 

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Теги: смерть, нобелевский лауреат, миротворец, Жорес Алферов, украинофоб
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