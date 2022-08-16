Украину защищают миллионы людей – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину так или иначе защищают миллионы людей, борьба украинских защитников базируется на безусловной поддержке украинского народа. Об этом он сказал в своем видеообращении.
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"И я хочу поблагодарить всех украинцев, которые помогают нашим Вооруженным Силам, нашей разведке, нашим спецслужбам ослаблять армию оккупантов. В этом значительное преимущество Украины и первопричина нашей будущей победы – борьба наших защитников базируется на безусловной поддержке украинского народа. Это народная освободительная война, всеукраинская борьба за свободу и независимость для нашего государства", – сказал президент.
Украину сейчас, по его словам, защищают миллионы людей.
"Украину защищают так или иначе миллионы. Миллионы воюющих на фронте людей, которые борются за свои города и села, в том числе и в оккупации, которые останавливали технику оккупантов, которые информировали и информируют нашу разведку и спецслужбы, противостоящие оккупантам в их тылу, которые обеспечивают необходимые поставки для Украины и работу всех наших государственных институтов и экономики, которые волонтерят, которые борются за наши интересы за границей, которые воюют на информационной войне", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что мы должны сделать все, чтобы сохранить этот всенародный фундамент обороны.
- 11 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны Украины составляют около миллиона человек, однако это не только Вооруженные Силы.
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