Украину защищают миллионы людей – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину так или иначе защищают миллионы людей, борьба украинских защитников базируется на безусловной поддержке украинского народа. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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"И я хочу поблагодарить всех украинцев, которые помогают нашим Вооруженным Силам, нашей разведке, нашим спецслужбам ослаблять армию оккупантов. В этом значительное преимущество Украины и первопричина нашей будущей победы – борьба наших защитников базируется на безусловной поддержке украинского народа. Это народная освободительная война, всеукраинская борьба за свободу и независимость для нашего государства", – сказал президент.

Украину сейчас, по его словам, защищают миллионы людей.

"Украину защищают так или иначе миллионы. Миллионы воюющих на фронте людей, которые борются за свои города и села, в том числе и в оккупации, которые останавливали технику оккупантов, которые информировали и информируют нашу разведку и спецслужбы, противостоящие оккупантам в их тылу, которые обеспечивают необходимые поставки для Украины и работу всех наших государственных институтов и экономики, которые волонтерят, которые борются за наши интересы за границей, которые воюют на информационной войне", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что мы должны сделать все, чтобы сохранить этот всенародный фундамент обороны.

11 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны Украины составляют около миллиона человек, однако это не только Вооруженные Силы.

Вадим Ребрина

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