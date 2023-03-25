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Укрэнерго призвало украинцев не участвовать в "Часе Земли" и не выключать свет

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 16:13
Укрэнерго призвало украинцев не участвовать в
Depositphotos_электроэнергия

Укрэнерго призвало украинцев не участвовать в акции "Час Земли" и массово не выключать свет. В компании отметили, что "это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может существенно навредить энергосистеме".

Указанная инициатива, согласно сообщению, "на самом деле вредна, и единственное, к чему приводит, – это к дополнительной работе диспетчерам".

Укрэнерго объяснило почему.

Количество производимой электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленной – это закон физики. Одновременное отключение света – это кратковременное снижение потребления. Если эта акция будет поддержана многими людьми, особенно в крупных областных центрах, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах, отметили в компании.

Там объяснили, что для обеспечения баланса энергосистемы диспетчер будет вынужден резко снижать мощность маневровой генерации – иными словами, отключать работающие энергоблоки.

"Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов России. Резкое отключение, а затем включение, когда "Час Земли" завершится, – это лишняя нагрузка, которая не на пользу надежности энергосистемы", – говорится в сообщении.

В Укрэнерго говорят, что лучшим вкладом каждого будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы.

В этом году международную акцию проводят 25 марта. Людей призывают выключить свет с 20:30 до 21:30.

  • Россия за последние полгода 29 раз атаковала тепловые электростанции ДТЭК Энерго, на них повреждено более тысячи единиц различного оборудования. Компания оценивает нанесенный ущерб почти в 6 млрд грн.

Читайте также: В Житомирской области все еще продолжается ремонт электросетей, есть аварийные отключения света

Вадим Ребрина
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