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Укроборонпром будет оценивать эффективность сотрудников по прочитанным книгам

28.01.2021, 20:05
Укроборонпром будет оценивать эффективность сотрудников по прочитанным книгам - Фото
Фото: Укроборонпром

Количество прочитанных книг станет одним из обязательных показателей эффективности для сотрудников Укроборонпрома в 2021 году. Об этом заявил генеральный директор компании Юрий Гусев.

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В Укроборонпроме сегодня открыли стенд для буккроссинга.

"В концерне внедряется система KPI – и именно чтение книг должно стать одним из ключевых показателей эффективности для нас. Верю, это поможет нашей команде достигать большего", – сказал Гусев.

В проекте участвует предприниматель и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар. Он убежден, что "тот, кто читает книги, руководит теми , кто их не читает, а только смотрит телевизор".

Пекар отбирает издания для стенда. Сейчас там уже есть "Последняя империя. Упадок и крах Советского Союза" профессора украинской истории в Гарвардском университете Сергея Плохия, "Путь к несвободе. Россия, Европа, Америка" популярного американского историка Тимоти Снайдера, "Неотвратимое. 12 технологий, которые формируют наше будущее" американского футуролога Кевина Келли, "Доставка счастья. Путь к прибыли, удовлетворения и мечты" интернет-предпринимателя Тони Ше, который, кстати, умер 27 ноября 2020 года на 47-м году жизни после отравления угарным газом в результате пожара в его доме.

Сегодня Гусев сообщил, что в Украине на случай будущих серьезных эпидемий, разрушительных землетрясений или других стихийных бедствий планируют построить плавучий госпиталь

Вадим Ребрина
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укроборонпром Юрий Гусев буккроссинг

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