В Украине хотят построить плавучий госпиталь на случай пандемий и других бедствий: рисунок
В Украине на случай будущих серьезных эпидемий, разрушительных землетрясений или других стихийных бедствий планируют построить плавучий госпиталь. Об этом в Facebook сообщил гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, этим может заняться Херсонский завод Паллада вместе с хорватскими партнерами.
Также запланировано совместное строительство плавучих гостиниц для Адриатики на базе железобетонных понтонов "Паллады".
Паллада входит в Укроборонпром. Завод находится на Карантинном острове неподалеку от морского и речного портов. Его плавдоки уже свыше 40 лет успешно эксплуатируются в Хорватии и многих других странах.
Понтоны для них изготавливается из морского железобетона, башни – из судостроительной стали. Это сочетание "позволяет снизить расходы на эксплуатацию в несколько раз, а сроки надежной эксплуатации увеличиваются до 50 лет по сравнению с традиционным стальным доком", уточнил Гусев.
- Весной 2020 года, в разгар первой вспышки пандемии коронавируса, в Нью-Йорк направляли плавгоспиталь ВМС США.
- В конце 2020-го Паллада передал морскому флоту новый плавучий причал для катеров.
- А в Китае из снега построили 50-метровую копию авианосца "Ляонин".
Смотрите видео: В Китае достраивают крупнейшее в мире гражданское госпитальное судно
Комментарии