В Украине хотят построить плавучий госпиталь на случай пандемий и других бедствий: рисунок

В Украине на случай будущих серьезных эпидемий, разрушительных землетрясений или других стихийных бедствий планируют построить плавучий госпиталь. Об этом в Facebook сообщил гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев.

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По его словам, этим может заняться Херсонский завод Паллада вместе с хорватскими партнерами.

Также запланировано совместное строительство плавучих гостиниц для Адриатики на базе железобетонных понтонов "Паллады".

Паллада входит в Укроборонпром. Завод находится на Карантинном острове неподалеку от морского и речного портов. Его плавдоки уже свыше 40 лет успешно эксплуатируются в Хорватии и многих других странах.

Понтоны для них изготавливается из морского железобетона, башни – из судостроительной стали. Это сочетание "позволяет снизить расходы на эксплуатацию в несколько раз, а сроки надежной эксплуатации увеличиваются до 50 лет по сравнению с традиционным стальным доком", уточнил Гусев.

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Евгений Пилипенко

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